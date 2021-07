Hopkins prehovoril o svojom alkoholizme: Halucinácie, depresie a to ešte nie je to najhoršie

Príšerný partner, introvert, depresívny alkoholik, ctižiadostivý umelec, no predovšetkým famózny herec. Anthony Hopkins.

Anthony Hopkins (83) za výkon v rodinnej dráme The Father režiséra Floriana Zellera zožal globálny úspech. Rola starého muža, ktorý vo svojom elegantnom byte zápasí s demenciou, mu priniesla ďalšieho Oscara. (v poradí druhého pre najlepšieho herca - prvú sošku získal v roku 1994 za úlohu Hannibala Lectera vo filme Mlčanie jahniat)

Hopkins uspel v tvrdej konkurencii Chadwicka Bosemana, Riza Ahmeda či Garyho Oldmana a stal sa najstarším úradujúcim držiteľom vzácnej sošky. Zdroj: Sony Pictures Classics

V detstve ho volali šialený Hopkins. Aby sa nemusel stýkať s ostatnými rovesníkmi, prakticky iba kreslil a hral na klavíri. Ako asociál a navyše dyslektik mal obrovské problémy zapadnúť do kolektívu a držať krok so spolužiakmi. Jeden z dôvodov, prečo ho rodičia poslali do internátnej školy, kde sa stal ešte neviditeľnejším.

Úvahy o kariére pianistu prestali byť reálne vo chvíli, kedy pocítil silnú túžbu stať sa slávnym hercom. Podporu u rodičov nemal.

Neuchopiteľný

Mladý Hopkins bol arogantný, zlostný, no mimoriadne talentovaný. Svojmu nadriadenému údajne položil otázku, koho z divadla musí dostať do postele, aby získal vytúženú úlohu. Možnosť rozvíjať výnimočný talent však oslabovala Hopkinsova závislosť od alkoholu. Stratil priateľov, partnerku, dcéru a mnoho hereckých príležitostí. Začiakom 70. rokov bol na totálnom dne. Nedokázal pracovať, mal depresie a prakticky celý deň prepil. (pokračovanie tu)