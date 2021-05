Herečka Zuzana Vačková parádne schudla: Pokazí jej snahu nečakaná operácia?

Galéria (28)

Herečka Zuzana Vačková v posledných mesiacoch doslova žije zdravým stravovaním. Ako píše portál sarm.sk Zuzka svoje recepty, tipy a triky intenzívne publikuje na sociálnej sieti. „Moje followerky si všimli, že som celkom pekne schudla, a mnohé sa ma pýtali, ako sa mi to podarilo. Keďže ide plavková sezóna, chudnúť chcú, samozrejme, aj ony, a tak som sa dohodla s Katkou z inštitútu redukcie nadváhy, že spravíme trojtýždňovú výzvu Do plaviek a na sociálne siete budem pridávať jedálničky, ktoré im v tom pomôžu.

Myslím, že moje videá vedú dievčatá, ktoré ich sledujú, k tomu, aby sa stravovali zdravšie a aby ich strava bola odľahčenejšia. Jednoducho viac zeleniny, menej tukov a dámy, ktoré dodržiavajú aj veľkosť porcií, väčšinou krásne schudnú,“ prezradila portálu sarm.sk Zuzka.

Ako sa Zuzka vyrovnáva s následkami operácie nájdete vo VIDEU:

Nečakaná prekážka

Pred pár dňami však musela herečka pribrzdiť a jej sledovatelia boli zrejme veľmi prekvapení. Vždy energická Zuzana sa im totiž ozvala z nemocnice so zábermi s infúziou a nohou obtočenou obväzmi. „Už dlhšie som mala problémy s kolenom, tak som bola na obyčajnej plánovanej operácii menisku. Dokonca už nie som v nemocnici, ale doma. Úplne v poriadku ešte nie som, možno nejaký mesiac budem pokrivkávať a rehabilitovať, ale to najhoršie už mám za sebou. Nikto sa nemusí báť, žiadna tragédia či úraz sa mi nestali, bola to úplne normálna operácia, ktorá prebehla perfektne, takže žiadny problém,“ vysvetlila herečka.