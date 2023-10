Hanychová a Dopita opäť spolu: Šokujúca reakcia jeho sexi MANŽELKY!

Galéria (44)

Zatiaľ čo moderátorka a influencerka stihla splodiť dve deti s dvoma ďalšími mužmi a vystriedala viacero vážnych aj menej vážnych vzťahov, bývalý hráč amerického futbalu strávil desaťročie po boku blondínky Terezy. Najprv päť rokov tvorili pár, ďalších päť boli manželia a žili spolu na Bali. Tereza a Agáta sa za tie roky dobre spoznali a známa Češka si v decembri 2022 pochvaľovala, ako skvele vychádzajú, keď zverejnila spoločnú fotku. "Besiedka Kryšpínka. Mama, ocko, macoška. Macoško (jej vtedajší partner Jaromír Soukup, pozn. red.) pracuje, ale máme sa všetci radi,“ pridala popis. "Už to začína a ja som tu so skvelým tímom. Mirek a jeho žena Terezka. No a takto sa dá tiež fungovať,“ dodala spokojne.

Agáta mesiac po rozchode so Soukupom ohlásila návrat k otcovi svojho syna Dopitovi. Zdroj: Instagram/agata.family

Mirkovi a Tereze manželstvo skrachovalo v lete, a čoskoro po rozchode Agáty a Jaromíra sa začali objavovať prvé šumy o staronovej láske. Portál Expres.cz vtedy oslovi Dopitovu stále ešte zákonitú manželku s otázkou, čo si o tom myslí. "S Agátou sme mali vždy pekný vzťah, hlavne kvôli Kryšpínovi. Čo sa týka možného vzťahu Agáty s Mirkom, na to vám nedokážem odpovedať. Netuším, či spolu niečo majú alebo sa k sebe chcú vrátiť. Viem len, že majú dobré vzťahy kvôli synovi. Ale každý potrebuje prevádzača,“ povedala Tereza spomínajúc termín, ktorý označuje človeka, ktorý inému pomôže dostať sa cez rozchod. No a keď sa teraz vzťah Agáty a Mirka potvrdil, jeho blonďavá ex prekvapivo hovorí, že sa teší.