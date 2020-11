Hanba na 100 rokov: Celebrity, ktoré svojimi výrokmi ukázali, že v hlave veľa nemajú

Každému sa niekedy podarí vysloviť bez rozmyslu niečo hlúpe. Niekedy sa pošmykne jazyk, povieme nejaký dvojzmysel alebo vymyslíme nové slovo. To, čo vyslovili tieto celebrity nie je ani jedno z uvedeného.

Jessica Simpson Zdroj: Instagram/ @jessicasimpson

1.Jessica Simpson

Nikto nedokáže zabudnúť na povestnú otázku smerovanú na jej vtedajšieho manžela, či je tuniak ryba alebo kura, pretože na konzerve bolo napísané "Morská sliepka/kura" (chicken of the sea). Nanešťastie to ale nie je jediná perla, ktorú zo seba Jessica vypustila. Na adresu amerického pokrmu "buffalo wings" (kuracie krídelká) sa vyjadrila, že ona bizóna (buffalo) nejedáva...