Hana Lasicová má NOVÚ lásku: Dala sa dokopy s...NEUVERÍTE!

Galéria (24)

„Po 1,5 roku to už ďalej nemôžem a nechcem skrývať,” napísala na svoj instagramový profil scenáristka a spisovateľka Hana Lasicová, ktorá nežije s otcom svojich dvoch dcér. Doteraz sa o tom ani len nevedelo a šokovala ďalšou novinkou.

Dala sa dokopy so starou láskou. „Bol to krásny vzťah, taký skvelý, že sme na to obaja celý život nezabudli. Stále sme zostali v kontakte, lenže sa akosi životne míňali. Jeho srdce odnieslo do Austrálie, ja som mala deti... Po dlhých 18-tich rokoch som mu napísala, že naňho stále myslím. V podstate zo žartu! Odpísal, že on tiež,” opísala príbeh s Jamiem.