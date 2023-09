Freddie Mercury: Rekordné ZÁROBKY aj po jeho smrti!

Galéria (29)

Predmety dražila Mary Austinová, jedna z Mercuryho najbližších priateliek. V šiestich aukciách sa predalo dovedna až 1 500 predmetov. Okrem klavíra sa dražil aj rukopis textu piesne Bohemian Rhapsody. Nakoniec sa predal za 1,6 milióna eur.

Aukcia, ktorú otvorili tóny piesne We Will Rock You, sa tešila veľkému záujmu. Mnohé položky sa predali za ceny prevyšujúce odhady odborníkov. Medzi artefaktmi vydraženými za státisíce eur bol strieborný náramok v tvare hada, dvere Mercuryho domu plné grafitov a jukebox zo 40. rokov minulého storočia. Klavír Yamaha vyrobený v roku 1973, ktorý Mercury kúpil o dva roky neskôr za približne 1 100 eur, však kupujúci získal za nižšiu cenu, ako bol odhad. Aukčný dom očakával, že predaj by mohol priniesť dva až tri milióny eur. Naopak, spomínaný rukopis slávnej skladby, napísaný ceruzkou na 15 stranách papiera, vyniesol o niekoľko stotisíc viac, ako Sotheby's očakával.

Queen concert in Dublin, Ireland - Freddie Mercury

Čo sa vydražilo?

Strieborný náramok s hadom, ktorý sa objavil vo videoklipe k piesni Bohemian Rhapsody z roku 1975, ktorý vyniesol 81 000, čo je takmer stonásobok odhadu.

Dveře z Mercuryho sídla Garden Lodge v západnom Londýne, pokrytého grafitmi, ktoré na ňom zanechali fanúšikovia. Vydražili sa za 481 000 eur.

Freddie Mercury

RučnE napísané texty piesní Somebody To Love 281 000, Killer Queen 326 000 eur a We Are the Champions 370 000 eur.

Koruna a sako navrhnuté pre turné Magic z roku 1986 za 740 000 eur.

Prsten Cartier s ónyxom a diamantmi 318 000 eur, dar od Sira Eltona Johna. Celá cena bude venovaná Nadácii Eltona Johna na boj proti AIDS.

Freddie Mercury

Jukebox Wurlitzer z roku 1941, ktorý stál v kuchyni Garden Lodge 474 000 eur.