FOTO "Nová" Shania Twain na nepoznanie: Operácie zmenili jej tvár aj hlas!

Keby sme nevedeli, kto to je, asi by sme jej meno neuhádli...

Galéria (24)

Vyzerá to tak, že aj Shania sa rozhodla udržať si mladistvý vzhľad o kúsok dlhšie, ako to plánovala príroda a podstúpila zopár zákrokov, ktoré jej tvár zmenili priam na nepoznanie. Skombinovala botox, výplne a laserové zákroky, ktoré jej tvár nielen vyhladili, ale aj vyplnilli a zaguľatili. Uznávame, že vyzerá mladisto a sviežo, no možno by sme tých výplní predsa len trošku ubrali...(FOTO TU)

Každopádne, to nie je jediné, čo si Shania dala "upraviť". Ani jej hlas už nie je to, čo býval - dôvodom však nie je to, že by s ním nebola spokojná, ale niečo oveľa vážnejšie. Ako by nestačilo, že v roku 2003 prechodila lymskú boreliózu, poriadne ju potrápila aj dysfónia (porucha reči, ktorá sa týka najmä fonácie a hlasu, pozn.red.), ktorá bola jej následkom. 55-ročná speváčka sa bála, že už nikdy nebude môcť spievať a rozhodla sa pre operáciu hrdla, ktorá mala dať následky tejto nepríjemnej choroby do poriadku. Zákrok si vyžadoval otvorenie hrdla, aby jej doň mohli nainštalovať akési barličky, ktoré majú za úlohu stabilizovať hlasivky.

"Trvalo mi roky, kým som zistila, prečo sa mi zmenil hlas. Možno to trvalo aj dobrých 7 rokov, kým doktor prišiel na to, že za to môže porucha nervového zakončenia v hlasivkách, ktorú spôsobila borelióza," priznala Shania. Zo svojho nového hlasu bola natoľko zúfalá, že prestala zdvíhať telefóny a miesta či situácie, kde musela rozprávať pred ostatnými. Dnes sa však so svojím hlasom snaží pracovať a vyťažiť z neho čo najviac.