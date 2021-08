FOTO Avril Lavigne svojimi fotkami v bikinách spôsobila ošiaľ: Fanúšikovia jasajú!

Avril je opäť na scéne a my neveríme vlastným očiam!

V roku 2002, ako sedemnásťročná, vydala svoj prvý album Let Go a stala sa jednou z najpopulárnejších pop-punkových interpretov, ktorí v tej dobe pôsobili na scéne. V roku 2014 jej ale zákerná borelióza skrížila kariérne plány a na dlhé mesiace ju pripútala k posteli. Choroba, ktorá napáda pokožku, kĺby aj nervový systém (a pravdepodobne ju spustilo uhryznutie kliešťom) jej dala priadne zabrať a tak sa po nej akoby zľahla zem. V roku 2018 sa nakrátko vrátila na scénu s piesňou „Head Above Water“ a nasledovalo opäť ticho.

Nová láska

Prednedávnom sa však na verejnosť dostali informácie, že si Avril užíva svoj nový vzťah s hudobným kolegom Mod Sun-om. Dvojica sa mala zblížiť spoluprácou na piesni „Flames“. Avril sa v minulosti opakovane zamilovala do mužov, s ktorými pracovala a Mod Sun na Instagrame tiež napísal, že pieseň zmenila veľa vecí v jeho živote. A Avril nová láska nepochybne prispieva! Aj vo svojich 36 rokoch vyzerá rovnako, ako keď sa v 16.tich rokoch objavila prvýkrát na scéne!

Dokazuje to aj najnovšími fotkami, na ktorých zmyselne pózuje pred bazénom, pričom si zakrýva oči slnečnými okuliarmi v tvare srdca a hrá sa s vodou z bazéna. Séria týchto fotiek doteraz získala viac ako 1,5 milióna lajkov a tisíce komentárov od fanúšikov a kolegov z umeleckého prostredia.