FOTKU Darinho bruška už lajkli tisíce ľudí!

Galéria (54)

Celá žiari! Dara Rolins už neraz svojim fanúšikom dokázala, že nielen hudba, ale predovšetkým rodina a zdravie je pre ňu absolútnou alfou a omegou. Aj vďaka svojmu postoju k životu by jej 48 rokov nikto nehádal, dokonca sa zdá, že nikdy nevyzerala lepšie. "...užívam si a je mi krásne. Som spokojná a šťastná presne taká a TAM, kde som. NIČ by som nemenila. Len si chcem ďalej uživať to, čo mám, neriešiť to, čo nemám, čo majú druhí a netrápiť sa tým, čo príde, čo ma čaká a čo ešte mať BUDEM," vysvetlila na sociálnej sieti krátko potom, čo zverejnila krásnu FOTKU, na ktorej si okamžite všimneje TO bruško! (GALÉRIA)