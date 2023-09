FOTKA Ronalda so slovenskou kráskou vyvolala v Portugalsku rozruch: Aj vy to tam VIDÍTE?!

Galéria (82)

Slovenská moderátorka Simona Leskovská (31) je jednou z mála ľudí, ktorí mali možnosť odfotiť sa s hviezdnym futbalistom Cristianom Ronaldom (38) počas jeho pobytu v Bratislave. Čo prezradila pre Šport24.sk ?

Ste jedna z mála osôb, ktorá sa stretla s Ronaldom. Čo to pre vás odstupom pár dní znamená?



Ronaldo je jeden z najlepších hráčov v histórii futbalu. Kto by sa s ním predsa nechcel stretnúť a dať si s ním aj fotku. Stretnutie s ním trvalo len niekoľko sekúnd a musím povedať, že bol veľmi príjemný a bol takisto ústretový. Taký profesionál. Až doma som si uvedomila, že som mohla byť v blízkosti takej osobnosti a že som sa s ním aj vyfotila.

Hviezdny CR7 odohral zápas na Slovensku. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Vaša fotografia s ikonickým CR7 vzbudila na sociálnych sieťach obrovskú pozornosť. Bolo to pre vás potešujúce?



Priznám sa, že som mala obrovské množstvo správ od mojich kamarátov, známych či sledovateľov. Na niektoré som doteraz nestihla odpovedať. Čo ma veľmi potešilo, tak 99% reakcií bolo pozitívnych. Hlavne muži to veľmi prežívali a pýtali sa ma, že aké to bolo sa s ním stretnúť. Chceli byť na mojom mieste. Nečakala som, že z toho bude taký veľký boom.



Našli sa aj takí, ktorí vám závideli a posielali vám nenávistné odkazy?



Možno ma to tak trochu aj prekvapilo, ale nie. Aspoň, čo sa týka správ. Priznám sa, že komentáre pod fotkami si nemám čas čítať, takže možno sa niečo našlo, ale to neriešim.

