Filmová Bridget Jones sa dočkala: ZÁSNUBY so známym fešákom, je o 10 rokov MLADŠÍ

Tú mala vďaka nezabudnuteľnej roly smoliarky Bridget Jones, ale aj vďaka vlastným vzťahom. V rokoch 1999 až 2000 bola zasnúbená s komikom Jimom Careym, k oltáru to však nedotiahli. Jej manželstvo so spevákom Kennym Chesneym v roku 2005 skončilo už po štyroch mesiacoch. Vyzeralo to, že toho pravého našla v hudobníkovi Dayleovi Bramhalovi, v roku 2019 sa však po siedmich rokoch vzťahu rozišli. Dnes je Renée konečne opäť šťastná a chystá sa dokonca pred oltár!

S britským moderátorom Antom Ansteadom (44) tvorí pár takmer dva roky, portál The Sun teraz priniesol správu o ich zásnubách. "Renée a Ant držia svoje plány čo najviac v súkromí, nechcú to ani nejak verejne oznamovať. Ona hovorí len svojim najbližším o organizovaní svadby, všetko chce mať veľmi jednoduché. Jej vzťah s Antom je super silný a sú bláznivo zamilovaní. Nevedia sa dočkať, až sa vezmú,” porozprával ich kamarát. Zatiaľ čo herečka je bezdetná, jej o dekádu mladší partner má hneď troch potomkov z dvoch manželstiev, jeho najmladší syn má len 2 roky.

Ant Anstead a Renée Zellweger Zdroj: Instagram/ant_anstead