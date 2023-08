Fešák Sam Asghari predtým, ako spoznal Britney: Kilá navyše a tie ZUBY… To je ON?!

Galéria (39)

Sam Asghari sa v posledných dňoch dostal na titulky novín pre rozchod s Britney Spears len po 14 mesiacoch manželstva. Jeho život pred svadbou bol však diametrálne odlišný, píše Plus JEDEN DEŇ . Kým sa so speváčkou zoznámil na natáčaní jej videoklipu, kedy ju ohromil svojím perfektným telom, nepatril vždy k dokonalým mužom. Na niektorých fotografiách z jeho minulosti by ste ho dokonca ani nespoznali. Iránsky imigrant sa presťahoval do USA ako 12-ročný so svojím otcom. Odvtedy sa venoval futbalu a jedeniu. Vypapal sa dokonca tak, že vážil viac ako 120 kilogramov, mal nepekné zuby a vyzeral ako tuctový chlapec z obyčajnej rodiny.

Jeho snom však bolo byť slávnym a taký sobáš s Britney Spears veru nie je na zahodenie. Po presťahovaní do Ameriky sa Sam ukázal ako profesionálny futbalista veľmi sľubne, ale pred prvým ročníkom bol vyradený z letného futbalového programu University of Nebraska-Lincoln. Bol nútený presťahovať sa späť do L.A. a namiesto športovej kariéry sa rozhodol zapísať na štúdium trestného súdnictva. No aby všetko utiahol, potreboval tri zamestnania. Spával štyri hodiny denne a jedol nezdravý fast food. Nakoniec sa však v roku 2013 začal starať o svoje telo a pravidelne cvičiť, stravovať sa zdravo, až sa vymakal na dokonalého Adonisa, ktorého poznáme dnes.

Sam Asghari pred premenou vyzeral celkom inak. Dnes je z neho kopa svalov, v minulosti mal však poriadnu nadváhu. Zdroj: instagram/samasghari