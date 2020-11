Fanúšikovia vo vytržení z Dominikinej kabelky: Šialená je, reagujú (FOTO)

Galéria (43)

Ach, tie kabelky... tie kabelky!

Módne kreácie mladej maminy sú elegantné a my hovoríme - tak akurát odvážne. Absolvovať exkurziu po jej šatníku, to by bol zážitok! Domi sa netají svojou obrovskou láskou ku kabelkám. Doma má hneď niekoľko ikonických kúskov za tisícky eur. Najnovšie dopriala fanúšikom pohľad na žiarivý kúsok, ktorý by brala každá. "Čo je to za kabelku? Šialená je!" Alebo: "Máš prekrásnu kabelku. Ak by ťa niekedy omrzela, veľmi vďačne ju ponosím ja, ak mi ju darujeteš," stojí v komentároch pod fotkou. Ako by ste Dominikinu kabelku ohodnotili vy? Páči sa vám? Pozrite si FOTKY.