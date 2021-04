Peťa Polnišová (45) nikdy nevyzerala lepšie. Je v tom láska a fakt, že TO najlepšie prichádza fakt až po štyridsiatke!

Galéria (29)

Exkluzívne pre MADAM EVA

Skvelá herečka Petra Polnišová hovorila o začiatkoch jej vzťahu s Jurajom. Nebola to láska na prvý pohľad!

Ako ste sa sa vy dvaja vlastne spoznali? Pri práci?

"My sme sa poznali dlho. Veď v Bratislave pozná každý každého. Nikdy sme nepredpokladali, že by sme mohli jeden s druhým riešiť niečo viac. V určitej chvíli sme sa ale stretli a nejako to zaklaplo." (pokračovanie na ďalšej strane)