EXKLUZÍVNE Charizmatický Boris Valábik o samote, frajerke, deťoch a peniazoch

S hokejom ste začali pomerne skoro – ako 6-ročný – a odvtedy ste sa hokejky nepustili. Mali ste počas tých rokov nejaký plán B?

Absolútne nie. Ja som bol v tomto taký čudák. Som a vždy som bol extrémne tímový a extrémne lojálny. K hokeju som bol lojálny až tak, že som si nevedel predstaviť ani to, že by som sa venoval aj inému športu. Bral by som to ako zradu. Dokonca som preto ani nechodil hrať so spolužiakmi po škole futbal. Dnes z pozície toho, kto pracuje s deťmi – budúcimi hokejistami – samozrejme viem, že to bolo hlúpe, a odporúčam, aby to tak ony nerobili a nezameriavali všetku pozornosť len jedným smerom.