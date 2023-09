Exfarmárka Lula má tesne pred pôrodom: Na materskú pôjde MANŽEL! Prečo sa tak ROZHODLI?

Galéria (56)

S manželom Adnanom čakajú dcérku, ktorá by mala prísť na svet už čoskoro. Lula ani vo vysokom štádiu tehotenstva nevynechala letnú párty televízie Markíza , ktorej porozprávala, čo ju na požehnanom stave prekvapilo. "Nikto mi to nepovedal, ale je to zadýchanie sa. Stále sa cítim, akoby som podávala neviemaké výkony, pritom sa napríklad len obliekam. Chcem povedať jednu vetu a už si musím oddýchnuť,“ opísala tmavovlasá kráska a pokračovala: "Taktiež krv z nosa. To sú veci, ktoré nikto nehovorí.“

Lula s manželom čakajú dievčatko! Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cs9KPmjopRz/

Lula priznáva, že je workoholička a práce sa nevzdá ani po pôrode. "Asi by som nevedla byť bez práce a posúvania sa. Tak som si povedala, že skôr by bolo fajn, keby si od práce oddýchol môj muž. Pomôže mi v domácnosti a zároveň tiež bude s malou, aby mali od začiatku vzťah telo na telo, lásku na prvý pohľad. Takže bude mi doma pomáhať a ja budem pracovať tak, ako sa mi bude dať. Neviem povedať, koľko a v akej intenzite, keďže budem prvýkrát maminou, ale plánujem robiť aj naďalej, samozrejme nie na úkor dcérky,“ porozprávala.