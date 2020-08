Evelyn v džínsových minišatách sexi ako nikdy: Sledujte tú iskru v očiach! (FOTO)

Opäť sa potvrdzuje pravidlo, že žena je najkrajšia vtedy, keď je spokojná sama so sebou.

Evelyn milujeme najmä pre jej humor a bezprostrednosť, vďaka ktorej sa môže pochváliť jedným z najoriginálnejších celebritných Instagramov. Najnovšie šokovala fanúšikov fotkou, kde pózuje v ultra úzkych rifľových plavkách, ktoré presne zvýrazňujú jej prednosti. To je baba!

Evelyn žiari! Zdroj: Instagram/ @evelynjefresh

Obľúbenú moderátorku premenila pravidelná strava a spánok na sexi kosť. "Nebudem sa bičovať za každé špagety, ktoré som zjedla," zaznelo v rozhovore, ktorý poskytla magazínu EVU. Prezradila nám, že bojovala s váhou už ako dievča, vlastne od dvanástich nepozná nič iné, než kolotoč diét. "To je pre telo taký stres, že potom priberieš aj z vody. A tomuto sa už nechcem vystavovať. Je to smutné a zraňujúce." Dnes si vďaka štíhlej postave užíva šmrncovné outfity a čo je dôležité, je v pohode. "Celý život som riešila jedlo. Dokonca to zachádzalo tak ďaleko, že som sa bála jesť pred ľuďmi," priznala pre EVU.