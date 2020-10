Evelyn alebo Twiinska? Na ich sexi maskách si pôjdete oči vyočiť! Ktorá je lepšia?

Galéria (26)

Aj keď táto doba už nejakú tú chvíľu divokým a bezstarostným žúrkam veľmi nepraje, to neznamená, že sa máme vykašľať úplne na všetko. Halloween síce mnohí ľudia považujú za americký zvyk, no ten zvyšok si na ňom stále dokáže poriadne uletieť.

Tento rok si aspoň na Instagrame uleteli aj niektoré známe osobnosti, medzi ktorými je aj Evelyn a Veronika Nízlová alias Vebi, ktoré stavili na klasiku, no preda z nich nejde spustiť oči. Evelyn ako prísna pani policajtka, ktorou by sa určite nejeden muž nechal spútať, Vebi zasa ako sexi čertica s magickým pohľadom, s ktorou by muži išli do pekla hádam aj dobrovolne.