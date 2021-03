Eva Longoria sa opäť pochválila dokonalou postavou v plavkách (FOTO)

Galéria (30)

Eva Longoria si naplno užíva dovolenku! 45-ročná herečka zverejnila fotku, na ktorej si vychutnáva koktejl a v plavkách predvádza svoje krásne opálenie. A dokonalú postavu! (FOTO TU)

Ak sa pýtate, ako to robí, že aj po 40-tke vyzerá takto, máme pre vás jasnú odpoveď - cvičí. Pravidelne. V poslednej dobe si dáva do tela na trampolíne, behá a dopĺňa to jógou. Určite však počúva aj svoje telo a necvičí do nevidím do nevidím. Po pôrode (v roku 2018) si dala pauzu a svojmu telu dopriala čas na zotavenie. Svoju "nedokonalú" postavu ale nikdy nemala problém vystaviť ani na sociálne siete, kde sa naopak všetci snažia ukázať sa v dokonalom uhle, svetle, póze... Za túto odvahu máme Evu ešte radšej. Odvtedy už však prešli 2 roky a 45-ročná herečka vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým.