DUSNO v rodine! Hanychovej slávny brat nijak NESKRÝVA, že mu jej nový partner Soukup nevoňal

Agáte o 16 rokov starší mediálny magnát učaroval len krátko po tom, čo jej skrachoval vzťah s fešným slovenským chirurgom Andrejom. Vzťah so Soukupom nabral raketové tempo a zamilovaných hrdličiek bolo všade veľa, ochotne spolu pózovali a poskytovali rozhovory. Jaromír s Agátou čoskoro "uvarili“ spoločnú šou na obrazovkách jeho televízie a čo viac, spoločného potomka! Tento rok v apríli sa im narodila dcérka Rozárka. Ako teraz zistil portál Extra.cz , nie všetci členovia rodiny privítali Soukupa s otvorenou náručou.

Agátin mladší brat, herec Vincent Navrátil (26), je u nás známy ako hlavný hrdina seriálu Svätý Max. "Agáta bola vždy skvelá ségra, milujúca, pomáhala nám všetkým. My sme ako rodina veľmi zžití a držíme pri sebe v dobrom aj v zlom. Ja si myslím, že so ségrou som mal pekný vzťah vždy,“ porozprával portálu herec. Dodal, že hoci Agáta patrí k najpretriasanejším celebritám, vedie vcelku obyčajný život. Vincent pre Extra.cz priznal, že aj on bol pred rokom v júni z jej nového vzťahu s výrazne starším boháčom Soukupom v šoku.

Brat Agáty Hanychovej Vincent Navrátil v markizáckom seriáli Svätý Max. Zdroj: TV MARKÍZA