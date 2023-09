Dua Lipa: Ženy to majú v hudobnom biznise oveľa ťažšie ako muži

Galéria (24)

Keď mala Dua Lipa dvadsaťšesť rokov, patrilo jej v rebríčku najpočúvanejších interpretov streamovacej služby Spotify piate miesto. Dnes, o dva roky neskôr, je na štvrtom. Predbehla ju len Taylor Swift, Bad Bunny a The Weeknd. Dua Lipa zreje, ustavične sa formuje a svojou tvorbou nemá šancu nudiť. Aj keď, ako tvrdí, postavenie žien v hudobnom priemysle je úplne iné ako postavenie mužov. „Pri mužskom umelcovi ľudia automaticky predpokladajú, že si svoju hudbu aj píše, ale v prípade speváčok si všetci myslia, že je umelo vytvorená.“ Britská speváčka s albánskymi koreňmi však naozaj nemusí dokazovať, že to, čo robí, robí dobre a autenticky. Tento rok získala nomináciu na Brit Awards, ale veľké veci sa vraj ešte len chystajú. Jej pieseň Dance the Night sa objavila vo filme Barbie aj na filmovom soundtracku a v hitparáde UK Singles Chart sa okamžite vyšplhala na prvú priečku. V americkom rebríčku Billboard Hot 100 patrí do prvej desiatky a zatiaľ sa nechystá posunúť nižšie.

V Európe si singel osedlal prvé miesta hitparád v Belgicku, Írsku, Litve, Luxembursku, Maďarsku, Bulharsku či Chorvátsku. A to ešte neprebehlo (v čase písania tohto článku) hudobné oceňovanie MTV Video Music Awards. Do čoho sa Dua Lipa pustí, nemôže skončiť zle. A pritom, ako viackrát naznačila, mnohokrát v živote o sebe pochybovala. „Veľmi často som počúvala, že na to nemám alebo že nie som dosť dobrá. A ťažko sa mi odosobňovalo aj od nenávistných komentárov na sociálnych sieťach,“ priznala. Aby sa zbavila úzkosti, skúšala meditácie aj hypnoterapiu. „Ale vždy som si hovorila, že nikdy nebudem mať plán B. Mám pocit, že je to tiež jeden z dôvodov, prečo robím to, čo teraz robím, pretože som si nikdy poriadne neoddýchla, až kým som sa nedostala tam, kde som,“ vyjadrovala sa na margo svojho úspechu.

Zo speváčky Dua Lipa sa stala celosvetová star. Očarila už aj Eltona Johna. Zdroj: Instagram/dualipa

Objavená v bare

Dua Lipa mala odmalička blízko k muzike. Jej otec Dukagjin bol rocker ešte doma v Kosove a vďaka nemu sa dostala k mnohým kultovým nahrávkam. Celkom prirodzene najstaršiu dcéru viedol k tomu, aby sa venovala hudbe aj v škole. Na londýnskej Fitzjohn’s Primary School si vybrala violončelo, pre ktoré sa jej však deti smiali. „Spolužiaci ma za to dosť šikanovali, tak som s hraním prestala,“ povedala v jednom rozhovore. Vyskúšala spev, no do školského zboru ju nechceli zobrať, pretože podľa učiteľky Dua spievať jednoducho nevedela. Ale budúca hviezda sa len tak nedala odradiť a ako deväťročná sa prihlásila na víkendové lekcie spevu na prestížnej škole Sylvia Young Theatre School. Potom však prišiel zlom – rodina, teraz už doplnená sestrou Rinou a bratom Gjinom, sa sťahovala späť do Prištiny. Kosovo vyhlásilo nezávislosť a po rokoch sa Dua Lipa konečne mohla zoznámiť s predkami.

Život v Prištine zrazu poskytoval tínedžerkám nevídané veci. Keďže v Kosove bol najpopulárnejším žánrom mladých rap, na prištinský štadión smerovali hviezdy najťažšieho kalibru. Dua Lipa mala možnosť vidieť naživo vystúpenia interpretov, ako sú 50 Cent, Redman, Method Man či Snoop Dogg. „Ale ja nerapujem, naozaj. Len keď som v karaoke baroch a tam sa mi vážne spievať nechce,“ vtipkovala. Práve v Kosove však Dua Lipa pochopila, že v živote sa chce venovať len jedinému – hudbe. V pätnástich si preto vydupala, aby sa mohla vrátiť na Ostrovy a skúsiť, či jej tvorba muziky pôjde lepšie ako v detskej izbe. V Londýne sa venovala najmä škole a lekciám spevu. Pohrávala sa s modelingom, pracovala napríklad pre značku Topshop, ale ako priznáva, nebola to bohvieaká skúsenosť – agenti jej ustavične prízvukovali, že nemá tú správnu konfekčnú veľkosť a nehodí sa preto do striktných mier modelingu.

Pracovala ako čašníčka, popritom začala nahrávať videá na Youtube, ba dokonca nakrútila reklamu na britský X Factor. Potom prostredníctvom kamarátky spoznala Bena Mawsona, bývalého právnika a najnovšie hudobného manažéra, ktorý zastupoval aj hviezdu Lanu Del Ray. V mladej speváčke s exotickým menom (pre Britov) uvidel potenciál a odvtedy sú na hudobnej scéne partnermi. Keď Dua Lipa podpisovala svoj prvý kontrakt s hudobným vydavateľstvom Tap Management, živila sa ako čašníčka v bare. Vydavateľstvo nutne potrebovalo novú krv, zaujímavú speváčku s neopočúvaným hlasom. Niekoho, kto všetkých postaví z gauča. Dua Lipa teda odišla z baru a venovala sa výlučne muzike. Vo vydavateľstve dostávala mesačný plat, naspievala hit Hotter than Hell a onedlho podpísala ďalšiu zmluvu, tentoraz s Warner Bros. Records. S hitmi New Love či Be the One prišiel úspech, no bezpochyby najväčší kariérny obrat priniesla nahrávka New Rules. Dua Lipa sa stala cez noc hviezdou, a to nielen v Európe, ale aj za veľkou mlákou. Stala sa najstreamovanejšou ženou roku 2017 na Spotify a získala päť nominácií na Brit Awards. Dve premenila.