Druhá vicemiss Slovensko sa mala VYDÁVAŤ, všetko je inak: Kvôli súťaži obetovala svoju SVADBU!

Dvanásť finalistiek uplynulý víkend zabojovalo o korunku krásy v súťaži Miss Slovensko 2023. Ako píše Plus JEDEN DEŇ , 22-ročná Sonja Kopčanová mala byť v ten deň úplne inde!"Neviem, koľkí to viete, ale tento víkend som sa mala vydávať. No človek mieni, Pán Boh mení, či ako sa to vraví, a teda nie som nevesta, ale 2. vicemiss SR,” napísala k fotke v svadobných šatách, ktoré predvádzala počas galavečera.

Sonja Kopčanová získala titul II. vicemiss 2023. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ct9Q581I4og