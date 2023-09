Dramatický pôrod českej moderátorky: 5-kilové bábätko sa narodilo so ZLOMENINOU!

Galéria (37)

S manželom Martinom Košínom už majú dvojročnú dcérku Miu, ktorá prišla na svet v apríli 2021 v pražskej nemocnici Podolí. Dievčatko malo úctyhodnú pôrodnú hmotnosť. "Toto je Mia, 4160 gramov, obrie dieťa, Michelin,“ informovala vtedy pobavene novopečený otecko, avšak menej do smiechu bolo jeho polovičke. "Už nikdy nerodím,“ zahlásila po bolestivom zážitku Monika.

Monika Leová s manželom. Zdroj: Emil Vaško

Avšak na druhé bábätko si nakoniec trúfla, jeho pôrod prebehol 9. septembra a bol ešte náročnejší ako pri dcérke! Synček Max prišiel na svet v rovnakej pražskej pôrodnici a vážil nadštandartných 4710 gramov! Monika pre Expres.cz priznala, že si počas pôrodu siahla na dno síl. "Som rada, že máme pôrod za sebou. Bolo to dlhé a náročné, ale výsledok stojí za to. Som na seba a svoje telo pyšná, že dokázalo priviesť takého veľkého chlapáka,“ povedala moderátorka, ktorá rodila prirodzenou cestou. Max sa dral na svet niekoľko hodín a neobišlo sa to ale bez zdravotných komplikácií.