Dovolenka Moniky Hilmerovej v znamení extrému: Roky zbierala odvahu na takýto zážitok!

Galéria (19)

Aj keď tento rok dovolenkám veľmi nepraje, predsa sa dá vycestovať a dokonca si splniť aj nejaký ten dávny sen. Zatiaľ čo polovica Slovákov odišla za relaxom na chorvástke pláže, Monika Hilmerová s manželom Jarom Bekrom sa vydali na úplne opačnú stranu Európy - do Nórska. To je známe svojou úchvatnou krajinou, fjordami, scenériami a neporušenou prírodou a hádam každý, kto ho už aspoň raz navštívil, si ho zamilova. Rovnako ako Monika: "Toto leto sme boli v Nórsku. Trochu trekking, len ja s Jarom po horách, uprostred divokej prírody takmer bez ľudí, po ostrovoch, fjordoch, dokonca až za severný polárny kruh...celé cez 3500km."

Zdôverila sa, že túto malebnú krajinu navštívila už pred 12 rokmi so svojím otcom a povedala si, že sa sem raz musí vrátiť a vyskúšať to, čo pred rokmi jej otec.

A tak sa aj stalo. Vtedy pred rokmi sa jej otec dokonca vykúpal v ľadovom jazere a tento rok si to vyskúšala aj ona! Jej netešenie priam srší zo slov pod videom: "Tak som to dala a vykúpala som sa toto leto v Nórsku medzi ľadovými kryhami. Voda taká, že pri vychádzaní z jazera som strácala cit v nohách až som necítila kamene po ktorých som šliapala von a nohy sa mi rozmrazovali ešte zopár minút, ale pocit z toho celého bol fantastický!"

Nórsko ponúka množstvo zážitkov, stačí sa len správne vyzbrojiť a odhodlať, ľutovať to isto nebudete. Napríklad ako Monika a Jaro, ktorých neodstrašilo ani chladnejšie počasie a po pláži sa producírovali v plavkách - veď je leto! "V Nórsku sme sa kúpali za severným polárnym kruhom. To je zážitok, ktorý nemohol chýbať a hoci fotka vyzerá ako z letnej morskej destinácie, nedajte sa zmiasť, pravdou je, že vo vode sa okrem nás vtedy nekúpal nikto len my, mali sme husiu kožu a po pláži prešli len dvaja zaľúbenci, aj to boli naobliekaní v mikinách," priznala Monika.