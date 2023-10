Dominika Stará sa dočkala: Porodila DIEVČATKO! Pozrite na princezničku s krásnym menom

Galéria (49)

Dominika Jurena Stará sa dočkala a porodila svoje druhé bábätko. Prvé dieťa, synčeka Miška, ktorý dostal meno po jej manželovi, priviedla na svet vo februári 2022. Ako píše Báječná žena , speváčka a je veľmi obľúbená na sociálnych sieťach, kde zdieľa rôzne mamičkovské aj nemamičkovské starosti bežného života. Pár týždňov pred pôrodom tam písala o svojich strachoch.

"Už keď sme sa s Michalom rozprávali o tom, že medzi deťmi nechceme veľký vekový rozdiel, ideálne tak 1,5-2 roky, vedeli sme, že to bude náročné, takže som vlastne nič iné ani nečakala. A to, že tehotenstvo je tá ľahšia časť materstva a že to náročné obdobie ešte len príde, keď sa malá narodí, o tom si tu asi nemusíme nič hovoriť," podelila sa s fanúšikmi o pocity obľúbená influencerka. Dnes už drží v náručí svoj nový uzlík šťastia! Dominika sa stala dvojnásobnou mamou krátko pred koncom druhého októbrového dňa.

Dominika Stará Zdroj: Instagram.com/@dstaraofficialDominika Stará