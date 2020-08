Dominika posiela pozdravy z pláže: Konečne žiadna vyžla, ale poriadna žena, reagujú fanúšikovia

Galéria (24)

Malý Jakubko nemá ešte ani tri mesiace a už vďaka svojim rodičom trávi leto na dovolenke v zahraničí. Mladá rodinka za slnečnými plážami necestovala ďaleko, pre letný oddych si vybrali historický Dubrovník. Ten je ako stvorený na romantické posedenia v tavernách a večerné prechádzky v úzkych uličkách. Len niekoľko minút od centra nechýba luxusný 5* hotel s dychvyrážajúcim výhľadom na more. O luxusnú zábavu v meste nie je núdza, k dispozícii je zábava v kasíne či v štýlových nočných kluboch, lebo aj to patrí k dobrej dovolenke!

Dubrovník má zachované historické centrum, prístav, medzinárodné letisko, stabilné počasie a množstvo historických i prírodných zaujímavostí. Zdroj: Shutterstock

Vďaka sociálnym sieťam vieme, že Dominika si v Dubrovníku užíva najmä more. Nechýbajú zábery v štýlových bielych plavkách, vyznanie lásky a široký úsmev, ktorým rozžiarila celý svoj Instagram. "Krásna maminka, žiadna umelina," znie jeden z fanúšikovských komentárov na Dominikinom Instagrame. Jej fotky v plavkách hodnotia takto: "Konečne normálna žena," alebo: "Krásna a šťastná maminka. Konečne žiadne vyžle, ale poriadna žena so všetkým, ako má byť, krv a mlieko!" Čo by ste Dominike odkázali vy? Pozrite si FOTKY.