Dominika Mirgová radí, ako zmeniť pohľad na svet (3 tipy)

Sme izolovaní, cez rúška nevidíme úsmevy, udržiavame si odstup... Aj vy každý deň dúfate, že toto všetko skončí a my sa čoskoro vrátime do starých koľají? Nuž, zrejme to nebude tak skoro. Skúste sa na dnešný svet pozrieť očami speváčky Dominiky Mirgovej, odbúrate stres a možno práve vďaka kríze rozbehnete veľkú vec!

Celosvetovo diskutovaný koronavírus sa týka všetkých živých bytostí. Ochromil bežné fungovanie miliónov obyvateľov, centrá miest zívajú prázdnotou, reštaurácie akoby zmizli... Bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste celebrita, pokiaľ ide o koronakrízu, sme všetci na jednej lodi. Aj s Dominikou Mirgovou, podľa ktorej by sme sa na svet mali v tieto dni pozerať tako:

"Vyskočila na mňa naozaj pekná myšlienka, možno vystihujúca dnešný deň, dnešnú dobu, možno to, s čím prídem, no proste, chcem sa s vami o ňu podeliť :

1. Prestaňte si hovoriť “už je neskoro”,

2. Prestaňte sa báť toho, čo by povedalo okolie,

3. Nečakajte, kým budete zarábať milióny, robte práve TU A TERAZ to, čo chcete, aby ste boli šťastní!"

Dominikin zoznam v aktuálnej situácii rozširujeme o tieto body: 4. noste rúška, 5. dezinfikujte si ruky a trávte, podľa možností, všetok svoj čas doma. Prípadne usporiadajte koncert. Na balkóne.