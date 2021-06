Dominika Kavaschová má problém: Jej dobromyseľnosť vyústila do...

Galéria (47)

Veľká šatníková kríza

"Aj vy máte každé leto pocit, že nemáte nič v skrini, čo sa dá nosit?" Spýtala som Dominika na svojom Instagrame a spustila lavínu komentujúcich mamičiek. "Ja mám dojem, že každé leto si nakúpim šaty a bársčo na leto, ale za záhadných okolností tie veci to ďalšie leto nejak nevidím v skrini?!?!?! Je to normálne?" Herečkino úvodné rozhorčene vystriedalo vysvetlenie, čo všetko za tým môže byť. :-)

"Som darovačný človek a polovicu vecí vždy rozdám, ale aj tak.... nemám, čo na seba!!!!! Nielen že nič na seba nemám, ale ja nemám ani čas to pozrieť a nie to ešte nakombinovať. Včera som stretla známeho, jedného módneho návrhára a hovorí: dobre vyzeráš... v duchu som sa smiala, kaaamo, ty sa musíš premáhať vôbec na mňa kukať s tvojím vkusom. Áno, som dogabaná! A verím, že čoskoro dôjde čas, keď budem mať kľud kuknúť, čo to v skrini vlastne mám. Pozdravujem všetky dogabané mamky!" Fotku "dogabanej" Dominiky, uvidíte v galérii. :-)