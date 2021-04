Dominika Cibulková o snahe schudnúť: AHA, čo začala robiť!

Galéria (54)

Dominika viedla dynamický život vrcholovej športovkyne a bola to neskutočná jazda! Teraz sú jej dni skôr rutinné: dojčiť, kočíkovať, spinkať, prebaliť... Poviete si - normálka, no s takým aktívnym človekom, ako je Domi, to môže parádne zamávať. (GALÉRIA)

"Nebola som ten typ matky, ktorá okamžite po narodení dieťaťa pochopila, že toto je to najlepšie, čo sa mi v živote stalo a bola od prvého momentu šťastná," priznáva Dominika. "Muselo to celé trošku „sadnúť.“ Zvykala som si na malého, on na mňa, pripadá mi to prirodzené.

Je to nový človiečik, ktorému sa všetko podriaďuje, kvôli ktorému je všetko inak. Sme však mladá moderná rodina, takže sa to snažíme robiť tak, aby sa nezmenil celý chod nášho života, skôr aby Jakubko žil s nami náš život. Už sme spolu aj cestovali, a keď máme chuť, ideme na dobré jedlo či posedieť si na kávu.

