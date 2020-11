Dominika Cibulková šantí so synčekom v Dubaji: Už reagovala aj Ivanka Gáborík

Dominika Cibulková (31) sa rozhodla, že si s odskočí na niekoľko dní do tepla.

Korona-nekorona, Dominika si to so synčekom Jakubkom a manželom Michalom Navarom namierila priamo do slnkom zaliateho Dubaja! (GALÉRIA)

Kým na Slovensko prichádza "ozajstná" zima, bývalá slovenská tenistka si spolu s rodinkou užíva horúcu pieskovú pláž a čistučké more v luxusnom Dubaji. Z fotiek, ktoré Domi uverejnila na sociálnej sieti je zjavné, že slaná voda malému Jakubkovi neprekáža a dovolenkové šantenie s maminou si nesmierne užíva. Na fotky plné šťastia reagovala aj Ivanka Gáborík, ktorá chlapčekov šťasný výraz okomentovala takto. (GALÉRIA)