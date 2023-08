Detaily smrti trénerky Diany: Všetci ostali v šoku, keď jej telo našli na hladine vody!

Galéria (29)

Milovníčka jógy Diana vychovávala dcéru Miu. Len pár dní dozadu sa na Instagrame tešila zo svojho úspechu z freedivingu, že zvládla až 30-metrový ponor. Príčina jej smrti zatiaľ nie je oficiálne známa, no v komentároch sa už vynárajú rôzne špekulácie, že práve freediving sa jej mohol stať osudným. Posledné týždne totiž pravidelne informovala svojich fanúšikov o svojich postupných úspechoch v hlbinách mora.

,,Dnes 23 metrov… Opäť so zavretými očami, nevediac, v akej hĺbke som, len sa mi išlo dobre dolu a odrazu ma zastavil koniec lana. Moje prvé myšlienky, rýchlo hore," napísala pred týždňom Diana. Freediving je nádychové potápanie bez dýchacieho prístroja, len so zásobou vzduchu v pľúcach, ktorú potápač vytvorí nadýchnutím sa nad hladinou vody. ,,Pre mňa je freediving joga pod vodou," napísala pred pár dňami Diana k videu z potápania.

Diana Hô Chí Zdroj: Instagram di_hochi

Jej dcéra však tieto špekulácie odmieta. ,,Moja mama Diana sa neutopila. Na pitvu, ktorá potvrdí dôvod úmrtia, stále čakáme. Tieto informácie nie sú pravdivé," napísala nám jej dcéra Mia.

Ako však informujú Topky, Diana Hô Chí zomrela pri obci Blato na chorvátskom ostrove Korčula v utorok poobede. Jej mŕtve telo na morskej hladine objavil jej priateľ, ktorý je zároveň inštruktorom freedivingu. O tragédii informujú aj chorvátske médiá.

Za Dianou smútia aj jej kolegovia z portálu Fitshaker. "Ani nevieme ako tieto riadky napísať. Na niektoré situácie v živote vás nič a nikto nepripraví. Akoby ste ani nerátali s tým, že sa môžu stať. Neveríte tomu, že by mohli prísť. Napriek tomu pre nás (a predovšetkým pre Diankinu rodinu) taký deň včera nastal. Di nás navždy opustila," uverejnili na sociálnej sieti. Tragické úmrtie mladej ženy potvrdila aj jej sestra Lucia Hô Chí.

Influencerka a fitness trénerka Diana Hô Chía nečakane zomrela. Zdroj: Instagram di_hochi

"Prajem ti pokoj sestra moja. Taký, aký si zažívala v hĺbke mora. Prajem ti šťastie, aké si našla pri milovanom mužovi. Prajem ti odvahu, aby si zvládla cestu, ktorá ťa teraz čaká. Nebež po nej aspoň raz, spomaľ a pomaly kráčaj. Prajem úľavu tvojej hlave, srdcu aj duši. Prajem ti koniec, ktorým začne niečo nové. Nebola si tvrdá, len veľmi zranená. Nadýchni sa, sestra moja. Už môžeš," napísala na sociálnej sieti.

A hoci sa na výsledky pitvy čaká a jej dcéra tvrdí, že sa neutopila, freediving môže byť často dosť nebezpečný. Mnoho freediverov zomiera krátko po vynorení kvôli pľúcnemu edému. Aj preto sa musia freediveri držať prísnymi pravidlami. Nadšenci, ktorí holdujú tomuto športu na vrcholovej úrovni, sa bežne potápajú desiatky metrov pod hladinu oceánu a dosahujú takých hĺbok, že sa im vnútorné orgány deformujú tlakom, v tme strácajú priestorovú orientáciu a jediná chyba by ich mohla stáť život.

Potápač nahlási hĺbku, do ktorej sa vlastnými silami potopí popri lane. Závažie, s ktorým sa ponára, ho ťahá dolu. Keď v tme, aká pod vodou vo väčších hĺbkach panuje, dosiahne určený bod dopredu označený svetlom, vydá sa s rovnakou záťažou na hladinu. Počas pokusu o rekord už niekoľko freediverov prekonalo v obrovskej hĺbke mŕtvicu. „Platí to vo vani, v bazéne, na otvorenom mori i oceáne. Nikdy nezadržujte dych, ak vás nikto nesleduje. Vždy musí niekto dávať pozor, či nestratíte vedomie. Bezvedomie dokáže prísť veľmi rýchlo. Niekedy ani nestihnete zareagovať,“ upozorňuje slovenský potápač Juraj Karpiš.

Bezvedomie nie je pre freediverov tragédia. Stačí vedieť, ako si s človekom, ktorý doň upadne, poradiť. „Je nutné podržať človeku dýchacie cesty nad vodou a o päť až desať sekúnd sa vedomie vráti. Nemá to nijaké trvalé následky. Život to ohrozuje len v momente, keď okolo vás nikto nie je a nemá si to kto všimnúť.“ Aj preto je základným pravidlom, aby ste sa nepotápali sami!