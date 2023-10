Daniela Peštová vystavila telo na obdiv: Môže takto vyzerať po 50-tke?

Galéria (32)

Paľo a jeho Daniela majú spolu dve deti, dcéru Ellu a syna Paula Henryho, a zároveň patria k najstabilnejším párom česko-slovenského šoubiznisu. Z oboch srší láska na všetky strany a aj po neuveriteľných 23 rokoch to medzi nimi stále iskrí. Koncom augusta Daniela zverejnila na sociálnej sieti záber so svoju polovičkou, na ktorom pôsobia ako dvaja zamilovaní tínedžeri, píše Plus JEDEN DEŇ.