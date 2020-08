Cibulková ukázala telo v plavkách: Tie fotky lajklo takmer 40 tisíc fanúšikov!

Galéria (34)

Je dôležité uvedomiť si, že v skutočnosti je premena ženy po pôrode krásna, pretože sa udiala po tom, ako priviedla na svet svoje dieťa. Vie to aj naša-vaša Dominika Cibulková a len dva mesiace po pôrode zverejnila na Instagrame fotky, ako v plavkách pyšne drží svojho rozkošného syna. Musíme povedať, že vyzerá super a ani náhodou by sme nepovedali, že len nedávno trávila svoj čas v pôrodnici.

"Different kind of bikini picture this year," napísala Domi k odvážnemu príspevku, ktorý behom dvoch dní ocenilo takmer 40 tisíc fanúšikov. Dominiku v plavkách uvidíte TU.

Pochvalnými reakciami sa doslova roztrhlo vrece: "Domča, vyzeráte krásne," alebo: "Vyzeráte úžasne a šťastne!"

Čo si myslíte vy?