Foto: archív Lepšie bývanie / Nespresso #Ľudia Cibulková o neopísateľných pocitoch šťastia: TOTO prezradila pre EVU!

Pustili nás do svojej prekrásnej chalupy a života, dostali sme koláč, kávu a teplo, ktoré nešlo len z toho úžasného kozuba. Domi Cibulková s manželom Michalom a malým Jakubkom žijú svoj sen a my im to zo srdca prajeme.