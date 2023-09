Česká misska všetkých zaskočila miestom konania SVADBY: Trúfli by ste si pozvať hostí SEM?

Galéria (50)

U našich susedov je známa aj kvôli problémom s prsnými implantátmi, počas jediného roka šla pod nôž až trikrát. Modelka tvorí pár s úspešným podnikateľom Davidom Snášelom. Ako pripomína Expres.cz , založil celú radu prosperujúcich firiem, ako napríklad Mafia Record. Prvý milión zarobil, keď usporiadal turné pre Rytmusa. Následne obchodoval s LED obrazovkami, teraz podniká s konope. Pred Karolínou pokľakol po piatich rokoch vzťahu, v októbri 2022 počas dovolenky v Turecku. No a svadbu stihli skôr ako do roka a do dňa!

Karolína Kokešová Zdroj: instagram / @kokinecka

Konala sa uplynulý víkend a nevestu na jej prianie viedli k oltáru obaja rodičia. Na sebe mala na mieru šité svadobné šaty od návrhárky Zuzany Lešák Černej. Modelka o svojom svadobnom dni porozprávala pre Extra.cz . "Užila som si ho veľmi, mali sme 100 hostí a bolo to celkom náročné stráviť s každým čas a ešte plniť všetok program, čo sme spoločne s našou svadobnou koordinátorkou zorganizovali. Takže užili sme si na 100%, len ma mrzí, že asi nikdy neostane čas venovať ho všetkým pozvaným,“ porozprávala.

Ako miesto svadby zvolili Karolína a David pre mnohých netradičné miesto – farmu Čapí hnízdo v Olbramoviciach. Tá je neslávne spájaná s kauzou nezákonných dotácií, v ktorej bol súdený aj expremiér Andrej Babiš. "Čapák bol jasnou voľbou, keďže sme na ňom mali jedno z naších prvých rande a veľmi radi tam cestujeme. Areál sme mali prenajatý celý len pre nás a našich hostí, na jednom mieste je pekné ubytovanie, fantastické jedlo, krásna príroda a množstvo zvieratiek, takže aj pre detských hostí bola pripravená zábava,“ vysvetlila.