Česká kráska z Love Islandu si nabalila BOHATÉHO Francúza: Žijú spolu v Cannes a...

V druhej sérii súťaže lásky sa Sára veľmi dlho neohriala. Tvorila pár so Zbyňkom, no nakoniec odišla, pretože si mladá kráska nedokázala nájsť niekoho, kto by spĺňal jej očakávania a zároveň by to kliklo. Dnes je však všetko inak.