Celkom iná Selena: Kedysi som ťa miloval, teraz si sa zmenila, reagujú fanúšikovia

Galéria (25)

"Kedysi som ťa miloval," alebo: "Zmenila si sa. Dúfam, že ťa uvidím viac sa usmievať," znejú komentáre na sociálnej sieti. OK, ak pri pohľade na TIETO FOTKY prikyvujete, na úvod je fér pripomenúť, že Selena Gomez (28) má za sebou fakt šialené obdobie.

V roku 2014 oznámila, že ju už niekoľko rokov sužuje vážna choroba (lupus) a ako 25-ročná podstúpila transplantáciu obličky. Nedávno, v rozhovore s kolegyňou Miley Cyrus v instagramovom live vysielaní verejne prehovorila o ďalšom probléme, bipolárnej poruche. „Navštívila som nemocnicu a po rokoch depresií a úzkostí som konečne prišla na to, prečo nimi trpím. Uvedomila som si, že som bipolárna,“ priznala pred kamoškou.

Od novembra 2016 je najsledovanejším používateľom na Instagrame. Zdroj: Profimedia.sk

Aby toho nebolo málo, hoci je jej ex Justin Bieber už dva roky ženatý s modelkou Hailey Baldwin, svet neprestáva riešiť jeho vzťah so Selenou. Tá sa na margo vzťahu s Bieberom vyjadrila, že s miláčikom žien neskutočne trpela a bola obeťou citového vydierania. Dokonca ich partnerstvo označila za toxické!

Tieto udalosti by zložili aj koňa a ak by aj Selena vyzerala unavene, alebo, ako stojí v komentároch pod jej fotkami - "INAK", má na to právo. V jednej veci však s komentármi súhlasíme - speváčku by sme radi videli usmiatu. Pozrite si FOTKY.