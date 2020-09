Celeste Buckingham vyzerá lepšie, ako kedykoľvek predtým: Výraz v tvári hovorí za všetko!

Galéria (27)

Pred 5 týždňami sa totiž vybrala za rodičmi na Madeiru, aby si oddýchla a načerpala nové sily. Jej výlet sa ale zjavne predĺžil viac, ako plánovala a otvorene priznala, že ani sama netuší, kedy sa vráti späť na Slovensko: ,,I’m back 🌸 Už som tu-teda na instagrame 😊 Ale ozaj, stále sa nachadzám na Madeire, a uprimne neviem kedy sa vrátim. Uživám si slniečko, makám na albume, strávim čas s rodinou, ale hlavne, konečne sa davám dokopy duševne a fyzicky. Už si nepamatám kedy som sa naposledy tak dobre cítila. "

Aj keď fanúšikovia majú Celeste za sebavedomú a smelú umelkyňu, opak je pravdou. Celeste sa neraz priznala, že má problém prijať samu seba a hlavne svoju postavu. Ako verejne známa osobnosť je ostro sledovaná a každý jej krok či zmena sú komentované a to sa odzrkadľuje aj na jej duševnej pohode. V minulosti trpela anorexiou, už dlho bojuje s dysmorfofóbiou (strachom z vlastnej škaredosti) a do toho všetkého je ešte migrenička - kombinácia, ktorá by nejednu z nás položila na lopatky. Celeste sa ale nevzdáva a bojuje ďalej. Priznala, že ju občas prepadne niečo ako panika a chvíľu trvá, kým sa znova "preberie".

Celeste Buckingham má problémy so sebaláskou. Zdroj: Instagram/ @celbuckingham

"Dlho bojujem s tým, ako vyzerám. Väčšina z vás vie, aký mám názor na hodnotu žien. Ale musím priznať, že posledné mesiace som opať padla do svojích predošlých zlozvykov. Úprimne, chvíľu som hladovala a dufála som, že schudnem. Potom som si uvedomila že to je blbosť, tak som začala cvičiť, no tým spôsobom, že som niekoľkokrát mala pocit že odpadnem od únavy. Keď som to už nedávala, tak som sa vyhýbala zrkadlám a vonkajšku aby som sa nemusela obliekať / riešiť čo na seba, aby som nemala potom pol hodinové depky kvoli tomu že rifle spred 3 rokov už nesedia. Viem, že to je blbosť," priznala speváčka a aj keď vieme, že to naozaj blbosť je, chápeme, že žiť na očiach verejnosti nie je vôbec jednoduché, hlavne, keď sa žena nenarodila s výškou a postavou modelky. Cel, drž sa, my ti budeme držať palce a tešiť sa na výbornú hudbu, ktorú prinášaš.