Celeste Buckingham mení svoj život od základov: Teraz prišli na rad vlasy! (FOTO)

Celeste sa dostala do povedomia verejnosti nielen vďaka speváckej súťaži, v ktorej účinkovala, ale aj pre svoje meno a zahraničné korene. Ako to už býva, pozornosť sa neupriamovala len na spev, ale aj na imidž a celkový výzor. Pre dievča vo veku 15 rokov je to síce splnený sen, no na druhej strane prekliatie.

Aj keď je jej spev krásny a jej piesne obľúbené, verejnosť mala stále väčšiu potrebu riešiť jej postavu a, samozrejme, partnerov a ex-partnerov. Aj pre silnú ženu je to poriadna nálož a mladej speváčke chvíľu trvalo, kým našla opäť svoj vnútorný pokoj a vyrovnanosť. Ako sa jej to podarilo?