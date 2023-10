Celeste Buckingham má skvelú novinku! Dialo sa to v Portugalsku

Galéria (29)

Bývalý priateľ Celeste Buckingham Matěj Vávra priznal, že spoločný videoklip sa snažili nakrútiť už dávnejšie, ale vždy to pre niečo padlo. Ako píše Šarm.sk , teraz to do rúk vzala speváčka na Madeire. Zohnala na sociálnych sieťach portugalského režiséra Michela de Freitasa (19), ktorý doteraz točil artové filmy a televízne reklamy. „Napísala som mu správu, on odpovedal, o pár dní sme sa stretli na káve, o týždeň sme točili,“ prezradila akčná Celeste. A reakcia režiséra? „Vždy sa snažím robiť so šikovnými ľuďmi. Nie je podstatné, či je to veľké meno, alebo mladý človek.“

Speváci, ktorí sa pred rokmi spoznali vďaka speváckej šou X-Factor, spolu randili dva roky, potom sa v roku 2016 ich cesty rozišli. Nebolo to však v zlom a aj vďaka tomu môžu Celeste a Matěj spolupracovať. Na svete je teraz klip k skladbe Chci tě chvíli mít tu, ktorej autormi sú obaja bývalí zaľúbenci a obaja ju majú od minulého roka na svojich cédečkách. Zaujímavé je, že tak ako pieseň, tak aj klip sa nahrával v dvoch krajinách – v Portugalsku a na Slovensku – a ani teraz sa Celeste a Matěj naživo nestretli.