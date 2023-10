Carla Bruni priznala rakovinu: Čo jej zachránilo prsia?

Galéria (46)

Carla Bruni v Benátkach Zdroj: Instagram Carla Bruni

Bývalá supermodelka Carla Bruni v dojemnom príspevku na Instagrame prezradila, že už roky bojuje so zákernou chorobou – rakovinou prsníka. Toto závažné ochorenie jej diagnostikovali pred štyrmi rokmi. Priznáva, že počas tohto obdobia bola pod značným stresom, keďže jej manžel, bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy, bojoval s tvrdými obvineniami z korupcie a dokonca bol aj dvakrát odsúdený.

Carla Bruni Zdroj: TASR/AP

Počas takzvaného "ružového októbra", mesiaca, keď sa na celom svete pripomína prevencia rakoviny prsníka a vyjadruje sa podpora ženám s týmto ochorením, zverejnila video, na ktorom drží sériu nápisov a postupne ich odhaľuje. Prostredníctvom nich prezradila, že podstúpila operáciu, rádioterapiu aj hormonálnu liečbu. "Postupovala som obvyklým spôsobom liečby tohto typu rakoviny. Mala som však šťastie - moja rakovina ešte nebola agresívna. Prečo? Bolo to preto, lebo nemala čas," vysvetlila a dodala, že na mamografické vyšetrenie chodí pravidelne, vždy v ten istý deň, preto bola choroba zachytená včas... "Keby som to nerobila každý rok, dnes by som nemala ľavý prsník. Nezverejňujem to preto, aby som vám prezrádzala podrobnosti o svojom zdraví, to mi je odporné a dlho som váhala, či vôbec prehovoriť. Chcem však všetkým ženám, ktoré ma nasledujú, odovzdať jedno zásadné posolstvo - každý rok si dajte urobiť mamografické vyšetrenie. Závisí od toho váš život," zdôraznila Carla Bruni.