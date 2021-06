Čaputová hosťom u Ostrihoňovej: Stresy pred prenosom! O čo išlo?

Galéria (39)

K Veronike Ostrihoňovej (32) a komičke Simone Salátovej (27) si zasadla za jeden stôl prezidentka Zuzana Čaputová (48), píše pluska.sk. Témou štvrtkovej debaty bolo "dôvera vo verejné inštitúcie a jej vplyv na kvalitu nášho života".

Pre Salátovú to bol ohromný zážitok. Simona totiž aktívne sleduje dianie v politike a najradšej sleduje rôzne relácie s touto tematikou. „O 5 minút 12,“ vyšplechla bez zaváhania. „Ja totiž trénujem na prezidentku, chcela by som raz byť prezidentkou. Samozrejme, po Zuzke Čaputovej, lebo Zuzka je to najlepšie, čo nás stretlo podľa mňa za posledné desaťročia našej republiky,“ prekvapila s úsmevom Salátová. / pokračovanie na ďalšej strane