Cameron Diaz nenávidí internet: Vysvetlila, prečo

Od Cameron Diaz by ste odpoveď na mail čakali márne. Prečo tak neznáša internet a čo si myslí o plastikách či manželstve?

1. ...o Cameron Diaz sa všeobecne vie, že kade chodí, tade sa láme. Schytáva to najmä jej nos. Potom, ako si ho zlomila štvrtýkrát, rozhodla sa pre plastiku. Ale prisahá, že iné chirurgické vylepšenia na tele nemá.

2. ...bola vegetariánkou až do chvíle, kým jej, ako sama hovorí, nedošlo, že „bol to boží zámer, že mi mäso tak chutí, a preto je v poriadku jesť ho“.

3. ... manželstvo považuje za prežitú inštitúciu, ktorej ostávajú posledné roky života.

4. ... túži starnúť ako Helen Mirren. „Tá žena je neskutočne sexi. Nesnaží sa zastaviť čas, iba sa o seba stará. Možno sa to tak podarí aj mne. Teraz sa cítim o sto percent atraktívnejšia, ako keď som bola mladšia!“

Cameron Diaz má na konte dve knihy. V prvej z nich, Miluj svoje telo, dáva návody nielen na stravovanie, ale i tipy na športovanie. Podľa nej má pravidelná fyzická aktivita veľký význam pre zdravé, ženské telo. Pripúšťa, že aj ona sama musela na zmenu dozrieť. „Ak sme tým, čo jeme,“ konštatuje s humorom Cameron. „Ja som v minulosti bola burritom s extra syrom a omáčkou bez cibule.“ V druhej knihe sa zamerala na tajomstvá starnutia. The Longevity Book a ponúka praktické tipy i anekdoty. Zdroj: Profimedia.sk

5. ... nemá rada internet. „Podľa mňa je veľmi nebezpečný. Iba málo ľudí sa odomňa dočká aspoň nejakej odpovede na mail.“

6. ... v každom filme tancuje. Nevieme, prečo to tak je, ale nedá sa to nevšimnúť. Našťastie nespieva, lebo to je jedna z mála vecí, ktoré Cameron fakt nejdú.