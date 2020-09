Bývalá narkomanka zmenená na nepoznanie: Courtney Love opeknela! (FOTO)

Vdova po Kurtovi Cobainovi síce podedila nemalý majetok, vďaka ktorému by svoj vzhľad a zdravie dokázala zachrániť, no ona sa rozhodla inak. Do najväčších problémov sa dostala až po manželovej smrti - hviezdny "lifestyle" a luxus ju priviedol na totálne dno!

Courtney Love (56), speváčka, herečka, skladateľka, ale aj gitaristka alternatívnej rockovej kapely Hole, svoju kariéru živila štyri desaťročia. Pozornosť pritiahla živelnými vystúpeniami bez zábran, kontroverznými textami, no najmä svojim medializovaným osobným životom po svadbe s frontmanom kapely Nirvana Kurtom Cobainom.

Speváčka sa závislosťou od drog nikdy netajila. Po tom, čo sa začiatkom 90. rokov v médiách objavila informácia, že Courtney počas tehotenstva fetovala, nastúpili úrady. Starostlivosťou o dcérku Frances bola dočasne poverená jej sestra Jaimee.

Situácia mala podľa Courtney vážne dopady na jej manželstvo s Kurtom ako aj na spevákov psychický stav. Dokonca naznačila, že mohlo ísť o dôvod Cobainovej samovraždy.

Podľa psychológa Courtney vo svojich 9-tich rokoch vykazovala známky autizmu.

V deň Kurtovej smrti (5. apríla 1994) Courtney rehabilitovala v Los Angeles. Správa o samovražde ju hlboko zasiahla ako aj špekulácie o jej údajnej spoluúčasti na tragédii.

Manželov popol starostlivo rozdelila na niekoľko častí, jednu časť uložila do útrob plyšového medveďa, ďalšiu si ponechala v urne. Dva mesiace po samovražde si to namierila priamo do budhistického kláštora, kde si manželov popol dala slávnostne požehnať budhistickými mníchmi. Nasledovali smutné správy o jej stave, ktoré dopĺňali zúfalé fotografie či šumy o jej totálnom bankrote. Zdalo sa, že Courtney niet pomoci a svojím správaním iba potvrdila to, čo všetci dobre vedeli - keď pije, tak vo veľkom. Keď fetuje, tak vytrvalo. Keď trpí, tak "štýlovo".

Drsný život plný alkoholu, drog a zlyhaní má dnes už 56-ročná umelkyňa DÚFAJME za sebou. Svojich instagramových fanúšikov teší príjemnou vizážou a sympatickými aktivitami. Aj keď z času na čas médiami preletí správa o jej alko-výjazdoch, chceme veriť, že Courtney má svoj život ako-tak pod kontrolou, radi by sme ju totiž znova videli v úlohe herečky!