Bývalá jojkárka si žije ako v bavlnke? Z obrazovky zmizla, je manželkou MILIONÁRA!

Ako pripomína PLUS 7 DNÍ , keď začala na Markíze hviezdiť Zlatica Puškárová (45) , hlavnú politickú diskusnú reláciu na konkurenčnej TV JOJ moderovala jej spolužiačka z vysokej školy. Silvia Kušnírová, hoci získala niekoľko novinárskych cien, sa však v roku 2007 vytratila z televízie. Pôsobila v PR agentúrach a pred vyše desiatimi rokmi sa v tichosti vydala. Jej manželom sa stal milionár Peter Lukeš, ktorý podniká v oblasti IT a investícií. Vlani sa v rebríčku najbohatších Slovákov časopisu Forbes umiestnil s majetkom 140 miliónov eur na 38. mieste.