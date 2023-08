Britney Spears to opäť nevyšlo! Sam požiadal o rozvod a začal sa jej VYHRÁŽAŤ?

Galéria (18)

Ich manželstvo trvalo len krátkych 14 mesiacov. O problémoch v ich vzťahu sa vo svete šuškalo už zopár mesiacov. Dnes mnohé zdroje potvrdili, že Sam požiadal o rozvod. Žiadosť mala byť podaná na súd 16. augusta. Dôvodom sú v Hollywoode už dobre známe “nezlučiteľné rozdiely”. Britney (41) tak len ostali oči pre plač.

Britney Spears s manželom Samom Zdroj: Instagram

Pár sa zasnúbil v septembri 2021 a svadbu mali v dome Britney v Kalifornii. Medzi pozvanými nechýbala Selena Gomez, Drew Barrymore, Madonna či Paris Hilton. Pre Britney bola táto svadba novým začiatkom, keďže len 6 mesiacov predtým vyhrala súd nad svojim otcom, ktorý kontroloval jej život a všetky jej financie dlhých 13 rokov.