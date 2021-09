Britney opäť šokovala: Jej nové video s holým zadkom má milióny pozretí!

Galéria (30)

Jamie Spears spravoval záležitosti svojej dcéry od roku 2008 a Britney tento rok požiadala súd, aby to ukončil. Tvrdila, že jej život je peklo.Podľa agentúry Reuters sa jej otec vzdal opatrovníctva a nebude už ďalej spravovať jej majetok. Podľa súdneho dokumentu si otec myslí, že neexistoval právny dôvod na to, aby sa vzdal opatrovníctva, ale myslí si, že viesť súdny spor so svojou dcérou nie je v jej najlepšom záujme.

Po tom, čo Britney dosiahla to, za čo bojovala dlhé roky a získala naspäť svoju slobodu, začala na svoje sociálne siete pridávať oveľa odvážnejšie fotky. Najskôr pridala viacero záberov hore bez, pričom prsia si zakrývala iba dlaňami, tento raz prišiel na rad zadok. Podľa popisu pod videom je zrejmé, že sa ešte predtým niekto vyjadril na adresu jej zadku a pochyboval, že je naozaj jej. "Takže priatelia, toto je naozaj môj zadok. Žiadne filtre, nič nie je skryté," napísala Britney a video malo v priebehu krátkej doby milióny pozretí.