Boj Carol z Krok za krokom s RAKOVINOU, lekári ju chvália: Keby nerobila TOTO, už by nežila!

Fanúšikovia začali mať obavy, keď sa prestala objavovať v obľúbených živých prenosoch jej rodiny na Facebooku. Jej manžel, producent Alan Hamel (87), následne pre Page Six prezradil, že Suzanne v poslednom období opäť bojovala s rakovinou a aktuálne išli všetky pracovné povinnosti na vedľajšiu koľaj. Herečka rakovine odoláva už celé desaťročia. Ako tridsiatnička mala rakovinu kože, ako päťdesiatnička rakovinu prsníkov, podstúpila tiež chirurgické odstránenie maternice.

"Suzanne žije s rakovinou prakticky celý svoj život. Už ako dvadsiatnička mala dvakrát hyperpláziu (nadmerné bujnenie tkaniva, pozn. red.), čo je akoby ste boli v čakárni na rakovinu,“ povedal Hamel. "Teraz bojovala s rakovinou znova. 6. júna dostala výsledky, že je vyliečená, ale rakovina je zradná a budeme teraz všetko pozorne sledovať. Všetci jej doktori povedali, že keby nežila organický život bez chemikálií podporený bioidentickými hormónmi, už by tu s nami nebola,“ konštatoval herečkin manžel.

PATRICK DUFFY a SUZANNE SOMERS ako hrdinovia seriálu Krok za krokom. Zdroj: getty images

Page Six pripomína, že po tom, čo Suzanne v roku 2000 diagnostikovali rakovinu prsníka, dala si ako prioritu zdravý životný štýl – aby mala dostatok spánku, prešla na čisto organickú diétu, pričom chemické prísady nevylúčila len zo svojej stravy, ale aj z kozmetických produktov. "Musím povedať, že odkedy sa sústredím na zdravie, nikdy som si viac neužívala život. Páči sa mi, ako vyzerám, páči sa mi, ako sa cítim. Užívam si, akú mám energiu… Poviem vám, aj starnutie dokáže byť úžasné, ak viete, ako to dosiahnuť. Ale chce to trochu práce,“ porozprávala hviezda pred dvoma rokmi pre Park Magazine.