Bohatí športovci letia na SLOVENKY! 4 krásky, ktoré im úplne pomotali hlavu

Podľa týchto športovcov sú Slovenky najkrajšie ženy na svete! A nielen to. Vedia vytvoriť domov aj milujúcu rodinu...

Zdroj: profimedia.sk, TASR, Nový Čas, archív

Tenista Roger Federer (39)

Švajčiar Roger sa v roku 2009 oženil s Mirkou Vavrincovou (42). Bojnická rodáčka začala hrať tenis na odporúčanie legendárnej Martiny Navrátilovej, ale s tenisovou raketou v ruke to až tak ďaleko nedotiahla. Vyhrala tri tituly ITF a vo svetovom rebríčku bola najvyššie na 76. mieste. S Rogerom sa zoznámila na letnej olympiáde v Sydney v roku 2000. Hoci vypadla hneď v prvom kole, bola to jedna z najkrajších tenistiek sveta a vtedy iba 18-ročný Roger sa do nej zamiloval. Dnes majú spolu štyri deti a šťastný život.