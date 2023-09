Belohorcová chcela ukázať fit postavičku, no ľudia komentovali jej TVÁR: Preboha, PREČO?

Galéria (47)

Blondína s rodinou žije už roky v zahraničí, jej aktuálnym pôsobiskom je španielsky ostrov Tenerife, kde s manželom Vlastom úspešne podnikajú s realitami. Zuzana si napriek tomu zachováva základňu slovenských a českých fanúšikov, na Instagrame ju sleduje 445-tisíc ľudí. Tým neraz predvádza fit postavičku a atraktívny vzhľad, pričom 47 rokov by jej tipoval málokto. Dvojnásobná mama sa pritom netají estetickými vylepšeniami.

Zuzana Belohorcová s deťmi. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cn2S8i0rT96/

Pre portál Super.cz pred pár mesiacmi prezradila, že bola dvakrát na modelácii pŕs a úpravami už prešla aj jej tvár. "Podstúpila som ešte jeden zákrok, a to je operácia viečok. Na tie som bola pred rokom a pol. Bolo to z estetického dôvodu. Pomohlo mi to veľmi vo výraze tváre. Nič ďalšie nemám, i keď sa občas dočítam, že som celá umelá. Nie som,“ zastrájala sa exmoderátorka a napokon priznala aj ďalšie, menej invazívne úpravy. "Mám rada botox, chodím naň a tiež som využila možnosť výplní, ale všetko s mierou. Keď si môžeme trošku dopomôcť lepšie vyzerať, prečo nie? Nájsť zlatú strednú cestu je ale základ,“ myslí si Belohorcová.